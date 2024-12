Romadailynews.it - Traffico Roma del 16-12-2024 ore 17:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverde Lazio ben trovati dalla redazione sulla diramazione dinord attese code perin entrata a Fianono in direzione della capitale 3 lentamente code per lavori sulla A1Napoli tra Colleferro e Anagni in direzione di Napoli ti rallenta anche su via Pontina tra Pomezia e Aprilia in direzione di Terracina ed è critica la situazione asulla tangenziale est per un incidente la strada è chiusa all’altezza dell’uscita di Batteria Nomentana in direzione di San Giovanni incolonnamenti a partire dalla galleria Giovanni XXIII per un altro incidente la stessa tangenziale chiusa anche altezza dell’uscita di via di Tiburtina in direzione dell’Olimpico Ci sono code a partire da viale Castrense di conseguenza sul tratto Urbano della A24-teramo chiusa l’immissione sulla tangenziale per chi proviene dal raccordo anulare e deve proseguire verso via Salaria sullo stesso raccordo anulare code perin carreggiata interna tra Trionfale Salaria e successivamente altre code farò se Prenestina stessa situazione in carreggiata esterna tra laFiumicino e la 24Teramo lavori Questa notte sulla A1Napoli allo svincolo di Valmontone svincolo che tra le 22 e le 5 sarà chiuso in entrata verso Napoli ed in uscita per le provenienze dabene tutto Grazie per l’attenzione un servizio alcune dell’ACI in collaborazione conCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità