Tajani | atlantismo e europeismo cardini

"La nostra presidenza del G7 ha coinciso con una delle congiunture più complesse dopo la II guerra mondiale, per il protrarsi della guerra in Ucraina e la crisi in M.Oriente".Così il ministro degli Esterialla conferenza degli ambasciatori alla Farnesina. "Il governo ha reso il G7 cabina di regia operativa e concreta sulle principali crisi internazionali (.).Ci siamo mossi avendo sempre chiari idella nostra azione: un convintoed",ha aggiuntorilanciando l'idea di difesa europea.