Nerdpool.it - SORELLE SPAIATE di Lucia Esposito: recensione

Leggi su Nerdpool.it

, giornalista con una lunga carriera alle spalle, debutta nel mondo della narrativa con, edito Giunti Editore. Un romanzo che mescola elementi di cronaca e finzione. La storia, che tocca temi forti come la prostituzione, la schiavitù e la resistenza delle donne, è un atto di riflessione sulle difficoltà e le forze invisibili che segnano la vita di donne emarginate e vittimizzate. Ambientato negli anni ’90, il libro esplora il contrasto tra due mondi femminili lontani, ma in qualche modo interconnessi.Tramaracconta le vite parallele di due donne: Viola, una giovane giornalista napoletana, e Ershela, una prostituta albanese che finisce vittima di un traffico di esseri umani. Viola è un’aspirante cronista che si batte per affermarsi in un ambiente maschilista e spesso cinico, mentre Ershela, che aveva avuto un sogno di libertà in Italia, si trova intrappolata in una rete di abusi e violenza.