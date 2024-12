Quotidiano.net - Solo un cittadino su quattro investe in pensione integrativa

IL SISTEMA previdenziale rischia il collasso ma pochi italiani pensano a farsi una. È questo il quadro delineato da una recente analisi di Moneyfarm, società di consulenza finanziaria che opera sui canali digitali e che, in vista del del mese dell’educazione finanziaria, ha fatto il punto sullo stato dell’arte del sistema pensionistico in Italia. Attualmente, sottolineano gli analisti di Moneyfarm, il rapporto tra spesa pensionistica e pil nel nostro Paese è pari al 15,6%, percentuale che salirà al 17% nell’arco di soli 15 anni. Colpa della crisi demografica, con il numero di nuove pensioni liquidate nel corso del 2023 che supera di gran lunga quello delle nuove nascite, arrivate a segnare un altro record negativo (379.339 neonati contro 519.879 neopensionati). In Italia, dunque, si fanno meno figli, si inizia a lavorare più tardi in un mondo del lavoro più precario e si vive sempre più a lungo: una combinazione di fattori che minaccia il patto tra generazioni su cui si fonda l’intero sistema previdenziale pubblico.