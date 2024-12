Metropolitanmagazine.it - Rino Barillari, moglie, figli, vita privata del “Re dei paparazzi”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

, noto come “Re dei” ha raggiunto il successo immortalando diversi personaggi del mondo dello spettacolo nostrano ed internazionale.Il fotografo oggi sarà tra gli ospiti de La Volta Buona, talk condotto da Caterina Balivo, in onda dalle 14 su Raiuno dove si racconterà tra carriera e. Nato a Limbadi in provincia di Vibo Valentia nel 1945, si appassiona da giovanissimo al mondo dello spettacolo aiutando lo zio in un cinema, per poi trasferirsi a Roma dove appena quattordicenne per guadagnarsi da vivere intraprende una collaborazione con gli “scattini”, fotografi appostati alla Fontana Di Trevi, che immortalavano i turisti per le foto ricordo. Si appassiona alla fotografia e decide di acquistare una macchina fotografica a Portaportese per poi concentrarsi con i suoi scatti sulle celebrità che affollavano Via Vittorio Veneto, cuore pulsante della Dolcecapitolina.