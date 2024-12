Thesocialpost.it - Qual è l’elettrodomestico che devi assolutamente scollegare durante un temporale e perché

Prima era un’abitudine consolidata: allo scoppio del, si staccavano i vari elettrodomestici, per paura che si rompessero. Negli ultimi tempi, invece, nessuno lo fa più. Complici, certo, gli enormi passi in avanti fatti dalla tecnologia, che è in grado di resistere a sbalzi anche violenti. Eppure, c‘è un elettrodomestico in particolare che, nonostante tutto, dovremmo ricordarci sempre di staccare allo scoppio del. Un fulmine, infatti, non colpisce solo in modo diretto, ma può scaricare la sua energia nei circuiti elettrici della casa attraverso le linee della corrente o altri collegamenti, come quelli dell’antenna televisiva. Se pensi che basti spegnere i dispositivi o staccare la spina per stare tranquilli, potresti sbagliarti. Tra tutti gli elettrodomestici, ce n’è uno che richiede una precauzione in più per evitare danni: il televisore.