Gqitalia.it - Oceania 2 ha tutto ciò che serve a trasformare un cult in un grande franchise

Leggi su Gqitalia.it

2, sequel del film del 2016, diretto dagli esordienti David Derrick Jr., Jason Hand e Dana Ledoux Miller, nelle sale italiane dal 27 novembre 2024, è pronto a creare un precedente importante in casa Disney. La magia di questo brand, infatti, ha tanti modi di esprimersi, di sorprendere ed emozionare, dalle indimenticabili opere delschermo alle inimmaginabili attrazioni dei suoi parchi a tema sparsi inil mondo. Niente è paragonabile a quel tipo di suggestione. Ed è anche il motivo per cui ancora oggi rimaniamo a bocca aperta dinanzi a ciò che ci viene proposto, consapevoli di essere testimoni di un incantesimo vero e proprio. Un incantesimo che permette di viaggiare nel tempo e nello spazio, di scoprire nuovi e incredibili mondi, di creare ricordi indelebili. Ed è proprio in quest'ultimo scenario che si può inserire il futuro del mondo che nello specifico ha come protagonista Vaiana.