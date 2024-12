Lanazione.it - Nomine: cambio al vertice nel Rotary Club Pisa

, 16 dicembre 2024 – Ilsi rinnova nella tradizione. Novant’anni di idee e sostegno alla crescita die del suo territorio. Novant’anni da quando il, il secondo della Toscana per anzianità e tra i primi dieci in Italia, è stato fondato nel lontano 22 aprile 1934. E proprio nel pieno dei festeggiamenti di questo importantissimo anniversario nei giorni scorsi gli attuali soci delsi sono riuniti per l’annuale assemblea elettiva per individuare il presidente dell’annata 2026-27 e il consiglio direttivo che affiancherà il presidente eletto dell’annata 2025-2026, l’ingegner Paolo Ghezzi. La commissione elettorale, composta dall’avvocato Michele Mariani, dal professor Massimo Losa e dal dottor Tommaso Menchini Fabris ha avviato le operazioni di scrutinio.