Meret-Inter emergono importanti novità

. Con l’avanzare dell’età di Yann Sommer, che compirà 36 anni tra due giorni, l’comincia a guardarsi in torno per sostiutire il portiere svizzero nelle prossime stagioni. Già quest’estate l’è corsa ai ripari, dopo l’abbandono di Audero, mettendo le mani su Josep Martinez, ex portiere del Genoa arrivato all’per 15 milioni di euro. Nonostante l’acquisto, lo spagnolo non ha ancora trovato spazio in questa stagione.Nel caso in cui, a giugno, il portiere spagnolo non abbia convinto e/o chiedesse di essere ceduto per trovare più spazio, l’aveva già individuato il suo sostituto: Alex, numero 1 del Napoli. Ma l’esse sembra essere rimasto tale e, in scadenza di contratto nel 2025, non viene visto come un futuro acquisto per i nerazzurri, così come riportato dal giornalista esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini.