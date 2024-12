Linkiesta.it - Meloni è statalista con gli amici e liberista con i nemici

Con la stessa disinvoltura con cui rivendica la stima e l’attenzione di quelle élite europee e internazionali che fino a ieri additava come il principale nemico dell’Italia, nel fine settimana Giorgiaè tornata ad abbracciare il presidente argentino Javier Milei, l’economista ultrafautore della più drastica politica di tagli alla spesa pubblica dai tempi di Margaret Thatcher, applaudito come una rockstar dalla platea di Atreju. Evidentemente, e saggiamente, l’ospite d’onore deve avere sorvolato su alcuni dettagli della sua politica, come la totale liberalizzazione del trasporto privato (basta avere un’automobile in regola con revisione e assicurazione, e si può portare a pagamento chi si vuole). Ma non si tratta solo di Fratelli d’Italia.Qualche giorno fa, sul Corriere della sera, Francesco Verderami ha raccontato della passione per Milei che ha travolto anche il solitamente compassato ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, che dopo avere accompagnatoalla Casa Rosada sarebbe rimasto incantato dalle caramelline con la scritta «no hay plata» (non ci sono soldi) offerte dall’estroverso anfitrione, e da tutto il resto del suo scoppiettante repertorio.