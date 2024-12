Lanazione.it - Lo sport è in lutto. Addio a Sergio Calugi: "Simbolo di coraggio"

Cortenuova piange la scomparsa di, spentosi sabato all’età di 85 anni. Se ne va quindi a quasi quarant’anni esatti dalla morte di suo figlio Maurizio, scomparso il 24 novembre 1984 a soli tredici anni per un tragico malore in campo proprio nell’impiantoivo della frazione empolese che porta tutt’oggi il suo nome. Poco più di tre mesi fa aveva partecipato insieme alla moglie Lucia e all’altra figlia Egizia alla nuova inaugurazione del campoivo di via Pian dell’Isola a Cortenuova grazie alla nuova gestione della società Serravalle Soccer Accademy 2023, che lo ha riportato agli antichi splendori dopo anni di abbandono. "Un dolore che ci tocca da vicino – racconta la presidente del club, Simona Salvadori –. In questi mesici ha onorato della sua presenza, passando spesso a trovarci per condividere con noi aneddoti e ricordi di Maurizio.