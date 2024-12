Anteprima24.it - Lite tra ex per appartamento conteso, botte e un arresto a Napoli

Tempo di lettura: 2 minutiSi lasciano dopo una relazione durata dieci anni. Lei vive nell’intestato al padre di lui. E quando l’uomo si presenta, chiavi in mano, con la nuova compagna, per occuparlo finisce tutto in. E’ accaduto adove l’uomo è stato arrestato. Tra i due le cose non erano mai andate del tutto bene, continue vessazioni anche se mai finite in una denuncia. Dopo che la storia finisce, lui inizia una relazione con un’altra donna ed è con lei e con altre tre persone che si presenta nell’occupato dalla ex, 38anni che vive lì con tre figli di una precedente relazione. Il tentativo di insediamento coatto sfocia in unaviolenta. Il figlio più piccolo della ex, 11 anni compiuti ad ottobre, assiste alla sceneggiata e sviene; le due già maggiorenni e la madre finiranno in ospedale per gli schiaffi e i pugni incassati.