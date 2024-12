Sport.quotidiano.net - LE PAGELLE. Tumbarello, Saporiti e Gasbarro i migliori. Una buona prova

Leggi su Sport.quotidiano.net

PALMISANI: 6. Si fa trovare pronto sulle conclusioni avversarie ed evita di prendere gol. Non tanto preciso nei rinvii. GEMIGNANI: 6. Gioca senza grandi sbavature, ma non riesce a spingere quando dovrebbe. FAZZI: 6. Si fa saltare in un’occasione, ma, per il resto, si riscatta con una prestazione sufficiente.: 6,5. Il migliore del reparto difensivo. Regge bene la "verve" degli attaccanti della Torres che, soprattutto nel primo tempo e nei minuti finali della gara,no a scardinare la porta. ANTONI: 6. Non sempre è preciso nei traversoni: peccato perché poteva fare di più. Attento in fase difensiva, dove chiude bene la corsia agli esterni sardi. QUIRINI: 6. Come sempre corre tanto ea spingersi parecchio in avanti. Non arriva sul cross di Antoni: peccato, perché poteva essere sfruttato meglio.