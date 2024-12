Ilrestodelcarlino.it - La Yuasa ora ci crede. Il blitz a Monza dà fiducia

E’ ancora forte l’eco del primo storico successo in Superlega per laBattery Grottazzolina capace di espugnare con il massimo scarto il Palas di. Un successo che ridà grande entusiasmo e spinta ad un gruppo che aveva bisogno di esultare alla prima di ritorno, dopo un girone di andata in cui sono stati collezionati solo due punti in casa. Insomma un bello sprint anche per introdurre una settimana intensa che porterà domenica alla sfida con Modena al PalaSavelli ma che vive già da oggi un lunedì molto intenso per tutto il mondo della M&G Scuola Pallavolo. Il festival ’SportivaMente. Il senso dello sport per uno sport di senso’ vedrà stamattina dalle 9 presso l’aula magna con l’Itet Carducci – Galilei di Fermo indirizzo sportivo, un incontro con due ospiti di assoluto livello che dialogheranno con gli studenti.