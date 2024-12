Quotidiano.net - Invecchiamento della popolazione in Italia: rapporto Istat 2023

Un bambino fino a 5 anni di età ogni 6 ultrasessantacinquenni. E' quanto emerge dal reportsullaresidente inrelativo all'anno. Per ogni bimbo si contano 5,8 anziani a livello nazionale (erano 5,6 nel 2022, 3,8 nel 2011). L'età mediaè pari a 46,6 anni (48 anni per le donne e 45,2 anni per gli uomini), in ulteriore crescita rispetto al 2022 (+0,2), portando così ancora avanti il processo di. Dai dati dell'risulta che rispetto all'anno precedente la quota relativa all'età 0-14 anni scende dal 12,4% al 12,2%. Stabile al 63,5%, invece, la quota di persone 15-64enni, mentre gli ultrasessantacinquenni salgono dal 24% al 24,3%. L'accomuna tutte le realtà del territorio, sebbene si osservi una certa variabilità nei livelli e nella velocità del processo.