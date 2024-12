Liberoquotidiano.it - Innovazione: Startup Geeks, oltre 2 mln euro fatturato e ambiziosi obiettivi futuri per 2025

Roma, 16 dic. (Labitalia) -, il più grande incubatore e pre-acceleratore online italiano die società attiva nel campo della formazione imprenditoriale, fondato da Alessio Boceda e Giulia D'Amato, ha registrato una crescita straordinaria, con un aumento del 56% delrispetto all'anno precedente, raggiungendo quota 2,1 milioni di, e un'espansione costante del team per rispondere alle nuove sfide e opportunità del settore.“Siamo entusiasti - sottolinea Alessio Boceda, founder di-di contribuire attivamente a questo periodo di forte crescita per leitaliane. Il nostro impegno è fornire supporto e risorse agli imprenditori, facilitando l'e la scalabilità dei loro progetti. L'incremento del nostroe l'espansione del team riflettono la nostra dedizione nel creare un ecosistema vibrante e sostenibile per lein Italia, a partire dalla formazione degli imprenditori”.