Il miracolo di Notre-Dame

"La sera di sabato 7 dicembre,de Paris è stata il centro del mondo” scrive su Le Figaro Pascal Bruckner, saggista e filosofo, il cui ultimo libro si intitola “Je souffre donc je suis. Portrait de la victime en héros” (Grasset, 2024). “La distruzione dell’edificio a causa di un incendio nell’aprile 2019 aveva commosso l’intero pianeta, che se ne era appropriato come un bene essenziale dell’umanità. È accaduto qualcosa che sembrava fonntale per tutte le nazioni del mondo e che la messa di riapertura ha consacrato in modo vivido. La cerimonia, che ha riunito personalità di ogni continente e di ogni fede, si è svolta nel segno della luce e della resurrezione. Prima di essere ricostruita,de Paris era maestosa, ma grigia, scura nonostante qualche lifting, quasi schiacciata dalla sua stessa grandezza.