Quotidiano.net - Il caso dei ministri, il governo chiede sacrifici ma si alza gli stipendi

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 16 dicembre 2024 – Settemila e 193 euro in più al mese. Una tredicesima di livello alto in più per ogni mese dell’anno. È questa la dimensione dell’aumento dio (più correttamente: indennità) che 18 membri delMeloni non eletti in Parlamento, tra(8) e sottosegretari (10), si ritroveranno se passerà un emendamento alla legge finanziaria. La misura è stata pensata per equiparare l’indennità deinon eletti in Parlamento a quella deiparlamentari, che guadagnano – tra diarie e indennità varie – molto di più. Mentre si chiedonoagli italiani, e si taglia tutto, da istruzione a sanità, da ricerca a editoria, il personale politico si aumenta la retribuzione alla chetichella. Se si parla di salario minimo a (udite, udite) 9-10 euro all’ora, si evocano drammi economici, mentre 7.