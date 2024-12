Metropolitanmagazine.it - “Grande Fratello”, anticipazioni del 16 dicembre: arrivano tre nuovi concorrenti

Nuovo appuntamento con “”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini, in onda stasera 16a partire dalle 21:30 su Canale 5. “”, stasera 16treingressi in casa: ecco chi sonoAl suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. Tresono pronti a varcare la Porta Rossa: l’attrice Eva Grimaldi, la conduttrice Stefania Orlando e Maxime Mbanda, rugbista che ha giocato in nazionale e cavaliere del lavoro per meriti umanitari (è stato un volontario durante la pandemia). Come reagiranno gli altri inquilini?Nel corso della puntata spazio a tutti i chiarimenti riguardo la vicenda che ha visto protagonisti Zeudi ed Emanuele.