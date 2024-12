Lapresse.it - Giustizia, Meloni: “Con riforma liberiamo magistrati”

L’assemblea generale straordinaria dell’Anm ribadisce tutta la contrarietà della magistratura per lache prevede tra le altre cose la separazione delle carriere. Mentre dall’Aula Magna della Cassazione il sindacato delle toghe promette un comitato antiin vista di un possibile referendum e altre iniziative, tra le quali “una o più giornate di sciopero“, dall’altra parte del Tevere, a Circo Massimo, la premier Giorgiadal palco di Atreju rilancia: il 2025 “sarà l’anno delle riforme”, “che spaventano, ma giuste”. E ancora: “Noi vogliamo liberare la magistratura dal controllo della politica, anche dal controllo delle correnti politicizzate – dice nel discorso di chiusura, alla kermesse di FdI -. Unafatta per i cittadini ma anche per la stragrande maggioranza dei giudici”.