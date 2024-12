Movieplayer.it - From Blood and Ash: la saga di Jennifer L. Armentrout diventa una serie TV

Leggi su Movieplayer.it

Ladi successo diL.and Ash, è in fase di sviluppo perre unaTV presso Sony. Ladi libri diL.and Ash (Sangue e cenere), arriverà presto sul piccolo schermo. Sony, infatti, sta sviluppando l'adattamento televisivo della, che include anche il bestseller del New York Timesand Ash. Secondo quanto riportato da Deadline, il progetto consisterà in unacontinuativa che comprenderà i cinque libri principali della(editi in Italia da HarperCollins):and Ash, A Kingdom of Flesh and Fire, The Crown of Gilded Bones, The War of Two Queens e A Soul of Ash and. La trama e gli altri successi di .