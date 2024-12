Puntomagazine.it - Esplosione nella notte a Cercola: danneggiata una pescheria

Un ordigno esplode davanti a unain corso Garibaldi a: danni alla struttura, ma nessun ferito. Indagini in corso per chiarire la dinamica e la possibile matrice estorsiva.(Napoli) –tra sabato e domenica, intorno all’una, un’ha scosso il quartiere di, svegliando l’intera zona. I carabinieri della tenenza locale sono intervenuti prontamente lungo corso Garibaldi, dove è avvenuto l’incidente, e hanno accertato i danni causati da un ordigno esplosivo.L’ha danneggiato la saracinesca, la tettoia e l’insegna di unasituatazona centrale del paese. Fortunatamente, non sono stati registrati feriti, ma il boato ha destato paura tra i residenti, molti dei quali sono stati svegliati nel cuore della.I carabinieri, giunti immediatamente sul posto, hanno avviato le indagini per comprendere la dinamica dell’accaduto e risalire ai responsabili.