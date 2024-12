Quotidiano.net - Daisy Osakue denuncia profilazione razziale in un negozio Apple a Torino

"C'era tantissima gente e hanno fermato proprio me, bloccata all'improvviso come se stessi rubando tutto il. Mi dà fastidio, molto fastidio". Torna a parlare di razzismo, la discobola atleta della nazionale azzurra, campionessa olimpica, che vive nel Torinese, a Moncalieri, che ha più volteto di essere stata vittima di discriminazioni: alcuni anni fa fu raggiunta da un lancio di uova da un'auto in corsa e riportò una lesione a una cornea. La vicenda emerge attraverso il sito online del quotidiano La Stampa, che riferisce di un post su Instagram, in cui afferma: "Sono stata fermata ain un. Pensavano stessi rubando, perché nera". "C'era una bella giornata, c'era il sole, e mi serviva un adattatore nuovo perché ho comprato un nuovo cellulare - dice-.