Ilfattoquotidiano.it - Cucchi, in appello chieste 3 assoluzioni, 3 prescrizioni e 2 condanne per i carabinieri accusati di depistaggio

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In primo grado erano stati tutti condannati. Oggi la procura generale ha chiesto l’assoluzione per tre, Lorenzo Sabatino, Francesco Di Sano e Tiziano Testarmata “perché il fatto non costituisce reato”, di dichiarare la prescrizione per altri tre, il generale Alessandro Casarsa, Francesco Cavallo e Luciano Soligo, e di confermare leper Massimiliano Colombo Labriola e Luca De Cianni, imputati nel processo disugli ipotizzati depistaggi seguiti al pestaggio e alla morte di Stefano, il 31enne romano, arrestato il 15 ottobre del 2009 e deceduto sette giorni dopo all’ospedale Sandro Pertini.Tre militari, Lorenzo Sabatino, Francesco Di Sano, Massimiliano Colombo Labriola, hanno rinunciato alla prescrizione nel processo dove nel frattempo è intervenuta la revoca della costituzione di parte civile di Ilariae del padre.