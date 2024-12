Quotidiano.net - "Così Italia. Alimentari supera le frontiere del food"

è una società del Gruppo Cremonini e si occupa principalmente di salumeria tradizionale e di innovazione. A guidare la società e Mauro Fara (nella foto in alto), amministratore delegato dida oltre 10 anni. La società, molto cresciuta in questi anni, in termini di numeri ed export, ha chiuso il fatturato 2023 con 385 milioni di euro. Oltre alla sede storica a Busseto, in provincia di Parma, nel cuore dellaValley, ci sono anche altre sedi, da nord a sud, dove avviene la produzione e l’affettamento dei salumi, che finiscono poi nei banchi della grande distribuzione e dei negozi di vicinato nelle vaschette. "Siamo cresciuti in questi anni, grazie agli investimenti del gruppo Cremonini e ad una politica di acquisizioni e di incorporazioni, che hanno portato nel Gruppo alcune realtà importanti di questo settore", spiega Fara.