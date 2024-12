Cultweb.it - Cos’è la bellezza mistica, il nuovo trend beauty del 2025?

Secondo Pinterest Predict uno deidelsarà proprio la, approvata e definita dal gusto della Generazione Z. Con questa definizione s’intende un modo per connettersi con la propria essenza più profonda e, grazie a questo, sperimentare anche attraverso la creatività. In sostanza, dal punto di vistatutto si traduce con la ricerca di make up occhi particolarmente colorato, con l’inserimento di effetti cangianti e iridescenti. Un particolare, questo, che va proprio a rappresentare una visione del sé profonda.Lasi ispira alle cromie degli anni ’80 – Fonte: Vanity FairA questa, poi, si aggiunge anche un make-up new wave, che sembra arrivare direttamente dalle policromie che hanno reso indimenticabili gli anni ’80. Il tutto, però, con un tocco sicuramente più attuale ed una attenzione per l’armonia e il senso della misura che non sono stati certo gli aspetti primari di quel decennio indimenticabile per il costume e la moda.