Cosa sono e come si fanno i roccocò, i dolci napoletani "spezza denti" per il Natale

In Campania ilprofuma di pisto, quel mix di spezie che va a impreziosire tutti itipici del periodo di festa. I mostaccioli, per esempio, oppure i, biscotti dalla grande pezzatura in doppia versione, morbida o croccante, in qualunque caso golosissima (per farli in casa, seguite la puntata di Ai Fornelli con Nilu, che spiega passo dopo passo la ricetta). Protagonistele mandorle, insieme a farina, zucchero e canditi, che regalano un impasto fragrante e aromatico, perfetto da gustare insieme a un po’ di vino dolce o vermouth., inati in un conventoTradizionalmente, si preparano in grandi quantità in occasione della Madonna dell’Immacolata, l’8 dicembre, per poi donarli alle persone care, confezionati in casa per durare tutte le feste. È usanza, comunque, mangiarli a fine pasto insieme agli altri biscotti tipici (raffiuoli e susamielli), dalla Vigilia fino all'Epifania.