Conte volta pagina: via le foto di Spalletti da Castel Volturno. Il motivo

Il tecnico azzurro ha imposto nuove abitudini nel centro sportivo del Napoli. Napoli di Antonio Conte cambia volto sotto ogni aspetto. L'edizione odierna de Il Mattino rivela un importante retroscena sulle nuove abitudini imposte dal tecnico salentino fin dal suo arrivo sulla panchina del club di Aurelio De Laurentiis. Una scelta che rispecchia la filosofia del nuovo allenatore azzurro: guardare al presente e all'obiettivo primario della qualificazione in Champions League, senza crogiolarsi nei ricordi del tricolore conquistato un anno e mezzo fa. Il Mattino rivela anche un altro particolare significativo: chi per una stagione intera non aveva smesso di contattare l'attuale CT della Nazionale, oggi ha interrotto ogni comunicazione.