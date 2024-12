Concerti senza telefoni il caso Emis Killa insegna | si può e si deve

Leggi su Quotidiano.net

e il suo ‘No phone party’ hanno aperto la strada. Adesso sta allo stesso rapper vimercatese e agli altri suoi colleghi artisti e cantanti proseguire. Ieri, domenica 15 dicembre, al Fabrique di Milano è andato in scena una sorta di revival innovativo: un intero concerto, ovvero due ore di musica,alcuno smartphone.. Ovvero la normalità prima del primo decennio degli anni Duemila, un’eresia invece oggi. Ognuno ha dovuto consegnare all’ingresso il proprio smartphone a una delle hostess, che lo hanno imbustato e poi riconsegnato. Facendo di fatto stipulare un ideale patto fra organizzazione, artista e pubblico stesso: io non posso impedirti di usare il telefono, tu devi promettermi che non lo userai e ci divertiremo. E così è stato.ha cantato, saltato, ballato e fatto un freestyle di grande sostanza, ma nessuno sui social network ne troverà traccia.