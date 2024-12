Bashar al-Assad la fuga e il ritorno su Telegram | Evacuato dai russi ora la Siria è in mano ai terroristi

Leggi su Open.online

«La mia partenza dallanon era pianificata e non è avvenuta durante le ultime ore della battaglia, come alcuni hanno sostenuto. Al contrario, sono rimasto a Damasco, svolgendo i miei compiti fino alle prime ore di domenica 8 dicembre 2024».al-rompe il silenzio con una dichiarazione suriguardo agli ultimi giorni del suo regime in. Le forze armate governative si sono ritirate e il presidente, dal 2000 alla guida del Paese che negli ultimi 13 anni è stato devastato dalla guerra civile, è fuggito ina. «Mentre le forzeche si infiltravano a Damasco, mi sono trasferito a Latakia in coordinamento con i nostri alleatiper supervisionare le operazioni di combattimento», spiega. A Latakia vi è una delle basi militari russe in territoriono, quella di Hmeimim, «al nostro arrivo quella mattina, è apparso chiaro che le nostre forze si erano completamente ritirate da tutte le linee di battaglia e che le ultime posizioni dell’esercito erano cadute».