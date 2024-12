Oasport.it - Atletica, Marta Zenoni vince il l’Eset Cross a Milano. Palmero si impone in Sardegna

Leggi su Oasport.it

ha vintoChallenge, andato in scena presso il Parco Monte Stella nel capoluogo lombardo. L’azzurra ha completato i cinque chilometri in zona San Siro con il tempo di 15:52, mettendosi subito in mostra dopo il successo ottenuto settimana scorsa nella staffetta mista degli Europei di. La bergamasca ha ampiamente preceduto l’ungherese Lilla Bohm (16:10) e Linda Palumbo (16:28), che ha avuto la meglio su Nicole Reina (16:30).Sul fronte maschile, invece, la ribattezzata “montagnetta” ha visto il successo del magiaro Istvan Palkovits (13:52), bravo a precedere Francesco Alliegro (13:59) e Samuel Medolago (13:59), mentre Konjoneh Maggi ha rinunciato a causa di un attacco febbrile dopo essersi messo in mostra tra gli under 23 durante la rassegna continentale di Antalya (Turchia).