ASCOLTI TV 15 DICEMBRE 2024 | BASTA IL 169% A VINCENZO MALINCONICO PER BATTERE TRADIMENTO 13% CTCF 109%+89% LE IENE 102%

Bubinoblog - ASCOLTI TV 15 DICEMBRE 2024: BASTA IL 16,9% A VINCENZO MALINCONICO PER BATTERE TRADIMENTO (13%), CTCF (10,9%+8,9%), LE IENE (10,2%)

TV 15• Domenica •Glitv di domenica 15con una nuova puntata die di. Ecco tutti i dati di ieri. GruppiR A I24H – 3203 35.32PT – 7235 36.96M E D I A S E T24H – 3417 37.69PT – 6945 35.48Uno Mattina in Famiglia per Telethon – 511 17.55Tg1 + Medicina – 948 21.52 + 1112 22.84Uno Mattina in Famiglia per Telethon – 1294 22.78Check Up – 1268 20.20A Sua Immagine – 1078 16.42 + 1330 19.48Santa Messa – 1205 18.75Visita Papa Francesco in Corsica + Angelus – 1365 19.35 + 1682 21.11Linea Verde – 2084 20.82 + 2959 24.98Tg1 + Libri – 3772 26.95 + 3379 24.70Pres. Domenica In – 2317 17.38Domenica In – 2546 19.97 + 2002 17.80Domenica In: Saluti di Mara – 1775 15.87Da Noi. A Ruota Libera – 2146 16.37L’Eredità Weekend – 3122 19.