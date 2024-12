Lanazione.it - Arezzo, entra in questura e dà fuoco alla sala d’aspetto: danni e paura, bloccato dagli agenti

, 16 dicembre 2024 – Tenta di fardi, finisce in manette un cittadino del Gambia. Erato incon una bottiglia piena di gasolio e l’ha cosparsa nelladi aspetto, poi con uno pneumatico ha appiccato le fiamme. Fiamme che sono subito state domate dal personale della polizia con gli estintori. L’uomo è stato arrestato dopo una piccola colluttazione con un agente: al momento glidella squadra mobile diretti dal dottor Davide Comito lo stanno interrogando. L’uomo ha piccoli precedenti penali, avrebbe tentato di fardopo che gli è stata negata una richiesta, di cui non aveva diritto, all’ufficio immigrazione. Forse la sua richiesta riguardava un passaporto. Laè andata in tilt: gli uffici immigrazione e armi sono adesso chiusi al pubblico, almeno fino giovedì, mentre rimane aperto quello per le querele.