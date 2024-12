Apriliaesplosione in villetta | 2 morti

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.35 Un'esplosione in una, attorno alle 18, in via Apollo, ad Aprilia, ha causato due vittime: una nonna con la sua nipotina di soli 12 anni.Si sarebbe invece salvato il nonno,estratto dalle macerie dai soccorritori e trasportato in codice rosso in ospedale. A causare la deflagrazione probabilmente un bombolone del gpl esterno che ha fatto crollare anche un muro e ha innescato un incendio. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco,i soccorsi e le forze dell'ordine.