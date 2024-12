Panorama.it - Al via la Giornata nazionale dello spazio

Oggi, 16 dicembre 2024, si terrà la quarta edizione della, evento dedicato a celebrare il lancio del San Marco 1, il primo satellite italiano, avvenuto il 15 dicembre 1964. Questo traguardo segnò un momento fondamentale per l’Italia, che diventò la terza nazione al mondo a raggiungere l’orbita terrestre, dopo gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica. L’Agenzia Spaziale Italiana ospiterà presso la sua sede di Roma Tor Vergata un evento intitolato 60 Anni dell’Italia nello: Dal Lancio del Satellite San Marco alla Corsa alla Luna e a Marte, iniziativa rivolta agli studenti delle scuole superiori e delle università pensata per ispirare e coinvolgere i giovani nelle sfide e nelle opportunità offerte dal settore spaziale. L’evento non è solo un tributo al passato, ma un invito a guardare avanti, mettendo in evidenza il ruolo di primo piano dell’Italia nell’esplorazione spaziale e il suo contributo alla ricerca scientifica e tecnologica globale.