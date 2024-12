Thesocialpost.it - Adriano in lacrime alla partita d’addio: sullo schermo del Maracana un messaggio del padre morto

Un addio al calcio intriso di emozioni quello di, che al Maracanã ha salutato il pubblico con laA Última Batalha do Imperador. L’evento ha visto il leggendario attaccante brasiliano vivere un momento toccante quando, nel secondo tempo, un videodelscomparso, Almir Ribeiro, è stato ricreato attraverso l’intelligenza artificiale.Le parole di Almir, scomparso nel 2004 a causa di un malore improvviso, hanno risuonato nello stadio, lasciandoin: “Ci sono stati tanti bei momenti, figlio mio. Ti ho sempre detto di non mollare: guarda cosa hai realizzato. Sei amato non solo per il tuo talento, ma per la tua autenticità. Papà ti ama moltissimo”.Ilè stato accompagnato dall’ingresso in campo della madre di, che gli ha consegnato la maglia del Flamengo, il club del suo cuore.