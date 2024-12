Romadailynews.it - A Padova evento speciale con la proiezione del film “Il Monaco che vinse l’Apocalisse”

Tra gli ospiti Andrea Tagliapietra e il regista delJordan River Ilè uscito nelle sale italiane il 5 dicembre e continua con grande interesse il tour nelle principali città italiane. “Ilche” si ispira alle visioni deldescritte dall’Abate Joachim (Gioacchino da Fiore). E proprio aè costudito da 800 anni il poema ‘De Gloria Paradisi’, conservato nella Biblioteca Pontificia Antoniana didella Basilica di Sant’Antonio, scritto da Gioacchino da Fiore, un poema che ha fortemente ispirato anche Dante Alighieri per il suo capolavoro della Divina Commedia. Gioacchino da Fiore «..anche se scrive in latino, è il primo pensatore italiano, cioè inaugura la tradizione della cultura e del pensiero italiano che va in quella direzione, e che poi avrà traduzioni diverse, con Giambattista Vico, con Benedetto Croce.