WWE: Elogi per GUNTHER dopo aver salvato una situazione critica durante Saturday Night's Main Event

è ampiamente considerato l’incarnazione della professionalità nel wrestling e un talento eccezionale sul ring. Conosciuto per il suo approccio meticoloso al mestiere, è rispettato per la sua attenzione alla sicurezza degli avversarii match. Proprio per questo motivo,ha ricevutonel backstage pergestito con successo un momento particolarmente delicatoil suo incontro a.Corey Brennan di Fightful Select ha commentato su X una clip che mostrasalvare un momento complicato nel suo match contro Damian Priest e Finn Balor. Nel video,ha avuto difficoltà a sollevare Priest per eseguire una Powerbomb. Tuttavia, ha rapidamente aggiustato la presa, riposizionando Priest mentre era a metà sollevamento, riuscendo infine a eseguire con successo la Powerbomb sui gradini d’acciaio.