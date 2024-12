Ilfattoquotidiano.it - Vlahovic, la lite con i tifosi della Juve è un caso: bastano le scuse per ricucire? Possibili scenari

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Non è forse ildi dire “rottura”, ma che tra Dusane la piazzantina i rapporti siano tesi da tempo è cosa abbastanza risaputa. Soprattutto negli ambientibianconeri. Perché l’attaccante da quando è arrivato nel gennaio 2022, per la cifra monstre di 83,5 milioni di euro, non ha mai convinto fino in fondo. I gol sono arrivati ma non sono sempre stati decisivi; le prestazioni in più occasioni si sono rivelate sotto tono. Qualche mugugno già c’era stato, ma senza reazioni eclatanti. Almeno fino a sabato, quando i fischi deinei confrontisquadra – non del giocatore – per il risultato deludente contro il Venezia sono stati quasi silenziati da quel brutto gesto che l’attaccante ha rivolto verso la curva. Come a dire: ma che volete da me?Il gesto, le– Ecco, quella reazione non è proprio andata giù.