Ilgiorno.it - Vigili al lavoro fra mercati, locali e negozi

Leggi su Ilgiorno.it

rionali,della movida,e punti vendita della grande distribuzione. I ghisa di San Donato hanno intensificato i servizi di polizia annonaria per rafforzare la sicurezza e la trasparenza nel commercio locale. In una parte delle attività controllate, tra le quali il punto vendita di una catena di super, sono state riscontrate irregolarità, quali la mancata esposizione dei prezzi di frutta e verdura, l’assenza di strumenti per la pesatura, la mancata indicazione dell’origine degli alimenti. Aspetti che hanno portato gli agenti ad emettere sanzioni per un totale di 10mila euro. Violazioni simili, che possono rappresentare un rischio per i consumatori e compromettere la trasparenza del mercato, sono state accertate anche al mercato di via Gramsci. In questo caso, sono state staccati verbali per complessivi 6mila euro.