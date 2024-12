Anteprima24.it - VIDEO/ Napoli, Parco Mascagna chiuso: festa ironica per “mancata riapertura dopo i fatidici 100 giorni”

Tempo di lettura: 2 minuti“Siamo qui per festeggiare ladel, il Comune diaveva garantito di farlo in 100: i 100sono passati”. Ironizza Franco Di Mauro, referente della rete sociale No Box. Al Vomero Arenella ilè ancora432. A settembre 2023 lo stop, in attesa del restyling. Avrebbero dovuto riaprirlo a febbraio scorso, per i lavori di riqualificazione. Invece la ditta appaltatrice ha rinunciato. La seconda azienda affidataria ha aperto il cantiere a inizio settembre scorso. “Ma anche stavolta – accusa Di Mauro –la promessa dell’amministrazione si è rivelata vana, tre mesi sono trascorsi, e dentro è ancora tutto sottosopra”.Etante proteste, gli attivisti scelgono una forma di dissenso alternativa. “Una rabbia gioiosa” sintetizzano con un ossimoro.