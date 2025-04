Trump-Zelensky cosa è successo a San Pietro? Le richieste di Kiev il giallo della terza sedia e il gesto di Donald a Macron prima dell' attacco a Putin

Ilmattino.it - Trump-Zelensky, cosa è successo a San Pietro? Le richieste di Kiev, il giallo della terza sedia e il gesto di Donald a Macron (prima dell'attacco a Putin) Leggi su Ilmattino.it Due semplici sedie di metallo dorato e spalliere in raso rosso, una di fronte all?altra. Due uomini che si guardano negli occhi, piegati in avanti, le mani fra le ginocchia, nella posa intima.

Ne parlano su altre fonti

Danneggiato il vigneto sperimentale di San Floriano in Valpolicella ottenuto con le Tea. Ecco cosa è successo - Sono passati appena tre mesi da quando, ai primi di ottobre 2024, a San Floriano in Valpolicella è stato inaugurato il primo vigneto europeo con piante resistenti alla peronospora, ottenute con le Tea (le tecniche di evoluzione assistita). L'Italia aveva festeggiato questo passo avanti della ricerca in viticoltura, grazie al lavoro del team dell'Università di Verona, attraverso il suo spin-off Edivite. 🔗gamberorosso.it

Trump-Zelensky, cosa è successo a San Pietro? Le richieste di Kiev, il giallo della terza sedia e il gesto di Donald a Macron (prima dell'attacco a Putin) - Due semplici sedie di metallo dorato e spalliere in raso rosso, una di fronte all?altra. Due uomini che si guardano negli occhi, piegati in avanti, le mani fra le ginocchia, nella posa intima... 🔗ilmessaggero.it

Walker chiede all’arbitro di non espellere Dele Alli al debutto: cosa è successo a San Siro - Walker ha cercato di fermare l'arbitro mentre estraeva il cartellino rosso per Dele Alli: gli ha chiesto di non mandarlo fuori e di non macchiare il suo esordio al Como.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Trump-Zelensky, cosa è successo a San Pietro? Le richieste di Kiev, il giallo della terza sedia e il gesto di; Il video dell'incontro tra Trump e Zelensky a San Pietro, giallo sulla terza sedia e cos'è successo con Macron; Trump-Zelensky, segno di pace a San Pietro; Due sedie, un «miracolo»: Trump-Zelensky, quella foto già storica che riaccende la speranza. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Cosa si sono detti Trump e Zelensky ai funerali di Papa Francesco: il giallo, le accuse a Putin, la foto a San Pietro - Della giornata dei funerali di Papa Francesco, la fotografia che più passerà alla storia non sarà quella della bara, della messa o del corteo del Pontefice. Ma quella del Presidente degli Stati Uniti ... 🔗msn.com

Com’è andato il breve incontro tra Trump e Zelensky a San Pietro - Il presidente americano Donald Trump e quello ucraino Volodymyr Zelensky hanno avuto un incontro di circa 15 minuti sabato nella basilica di San Pietro, poco prima dei funerali di Papa Francesco. Era ... 🔗ilpost.it

Trump-Zelensky, segno di pace a San Pietro - Crisi Ucraina (Internazionale) «Scambiatevi un segno di pace». Stavolta forse è successo davvero, al funerale di Francesco. Un pontefice che ha sempre applicato una teologia dei gesti concreti, e dunq ... 🔗ilmanifesto.it