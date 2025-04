Kate e William festeggeranno il loro 14esimo anniversario di matrimonio in un cottage su un’isola scozzese | la rivelazione del Daily Mail

William e Kate, si sono sposati nell'Abbazia di Westminster il 29 aprile 2011 ed è probabile che martedì prossimo si godranno una romantica fuga. Secondo il Daily Mail infatti," la coppia festeggerà e trascorrerà il 14esimo anniversario di matrimonio in un cottage con angolo cottura su un'isola scozzese".William e Kate torneranno nel Paese in cui si sono innamorati per una visita di due giorni, incontrando artigiani, agricoltori e residenti dell'Isola di Mull, al largo della costa occidentale della Scozia.L'isola di Mull fa parte delle terre un tempo governate dal Lord of the Isles, uno dei numerosi titoli scozzesi che William ha reditato da suo padre, quando Carlo è diventato re e William erede al trono. In Scozia, William e Kate sono ufficialmente conosciuti con i loro titoli scozzesi, Duca e Duchessa di Rothesay, e inizieranno la loro visita martedì nella città di Tobermory, sull'isola di Mull.

Le nozze da favola di William e Kate si celebrarono a Londra il 29 aprile 2011. Ma quest’anno festeggeranno in campagna, nella romantica isola di Mull - La Scozia occupa un posto importante nel cuore di William e Kate. Proprio lì si sono conosciuti, nel lontano 2003, quando erano entrambi studenti all’università di St Andrews. Ed è proprio in un’isola scozzese che, la prossima settimana, il principe e la principessa del Galles festeggeranno il 14esimo anniversario delle loro nozze. Una sorta di vacanza-lavoro (appena due giorni, la prima dalla diagnosi del cancro della principessa) per ricordare i luoghi in cui ebbe inizio la loro storia d’amore. 🔗iodonna.it

