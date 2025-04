Serale di Amici Malgioglio gela la De Filippi | Licenziami pure

Serale di Amici di Maria De Filippi, la sesta: Cristiano Malgioglio decide di non decidere, si rifiuta di votare e addirittura "minaccia" a suo modo la De Filippi conduttrice e padrona di casa: "Tu puoi anche licenziarmi, mi cacci, ma non posso votare". E nello studio dello show di Canale 5, la scuola di aspiranti cantanti e ballerini più famosa e seguita della tv italiana, si scatena il finimondo. La colpa, se così si può dire, è della ballerina Chiara e del cantante Trigno. I due giovani artisti finiscono al ballottaggio ma, ed è questo il motivo del contendere e della "contestazione" di Malgioglio, da qualche mese stanno pure insieme. Insomma: un piccolo dramma sentimentale, con uno dei due fidanzatini condannato a lasciare il programma. Ed ecco scattare la rivolta di Cristiano.

