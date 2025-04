Marc Marquez esasperato dal duello con Bagnaia si sfoga dopo la caduta | “Devo ancora capire”

Leggi su Fanpage.it Lo spagnolo finito a terra in curva 8, riesce a rialzarsi e a chiudere il GP di Jerez di MotoGp con la carena della sua Ducati danneggiata. "Non posso commettere questi errori se voglio lottare per il titolo".

