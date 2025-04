Simon Ekidor Dudi vince la Sarnico-Lovere Togni secondo - Foto e video

Sarnico-Lovere in programma nella mattinata di domenica 27 aprile. Ecodibergamo.it - Simon Ekidor Dudi vince la Sarnico-Lovere, Togni secondo - Foto e video Leggi su Ecodibergamo.it LA MANIFESTAZIONE. Giornata di sole e di festa per lain programma nella mattinata di domenica 27 aprile.

Simon Ekidor Dudi vince la Sarnico-Lovere, Togni secondo - Foto e video - Come da pronostico, il keniano dell’Atletica Potenza Piacenza Simon Ekidor Dudi ha vinto la 13.a edizione della Sarnico Lovere Run. Ha tagliato il traguardo al porto turistico di Lovere in 1 ora 15’39 ... 🔗ecodibergamo.it

Sarnico-Lovere Run: Bottarelli fa bis al femminile, Ekidor Dudi davanti a Togni - Battesimo del traguardo volante di mezza maratona per 3400 atleti. Altri 1600 per la camminata non competitiva Riva di Solto-Lovere ... 🔗bergamonews.it

