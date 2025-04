Liberoquotidiano.it - Andrea Delogu, "più sexy": travolta dagli insulti

Niente da fare, quandoparla di amore (e di sesso) il cosiddetto popolo del web si divide sempre. La popolare conduttrice cresciuta a San Patrignano, attivissima e popolarissima anche sui social dove mescola sapientemente la sensualità e l'auto-ironia, due doti di cui è fornita in abbondanza, non è mai stata fortunatissima in amore, condividendo con fan e follower perle di saggezza maturata nei suoi splendidamente portati 42 anni. L'ultima? Un giudizio strettamente personale, un po' spiazzante ma nemmeno troppo: "Cannavacciuolo è l'uomo piùal mondo". Sì, proprio Antonino Cannavacciuolo, esuberante chef napoletano diventato star dello spettacolo grazie a Masterchef e Cucine da incubo a suon di pacche sul collo ai suoi poveri, malcapitati concorrenti. Un "omone" di certo fuori dai canoni estetici contemporanei, ma affascinante per presenza fisica, sguardo, parlantina, carisma e sicurezza di sé.