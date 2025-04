Isola dei famosi 2025 | quando in tv chi conduce l’inviato e l’opinionista

Isola dei famosi 2025 sta per tornare con una nuova edizione ricca di sorprese e novità. Scopriamo insieme chi è la conduttrice, chi ci sarà come inviato in Honduras e chi sarà l'opinionista in studio.Isola dei famosi 2025 al via, conduce Veronica Gentili: quando in tvGrandi cambiamenti per l'edizione 2025 dell'Isola dei famosi. Dopo la conduzione dello scorso anno di Vladimir Luxuria, Mediaset ha deciso di puntare tutto su una giornalista e conduttrice di un altro programma. Sarà Veronica Gentili, attualmente alla guida de Le Iene, a presentare l'Isola dei famosi. Come si legge nel comunicato:"La scelta della giornalista interpreta al meglio la nuova Isola: un'edizione fedele allo spirito originale del format che punta a riscoprire la dimensione più autentica e avventurosa del reality".

