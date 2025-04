MotoGP questo non è il vero Bagnaia Non sente sua questa Ducati | tornare alla moto del 2024 è una soluzione?

Bagnaia, che occupa ormai ufficialmente il ruolo di terza forza in campo dopo i primi cinque appuntamenti della stagione 2025. A conti fatti, su dieci eventi disputati tra Sprint e gare lunghe, Pecco è arrivato in top2 solamente nel GP texano di Austin (vittoria dopo la caduta di Marc Marquez) ed in Qatar (secondo grazie alla penalità a Maverick Viñales per pressione irregolare delle gomme).Il torinese del team factory Ducati si sta abbonando al terzo posto (ne ha già raccolti 6), ma il piazzamento odierno nel Gran Premio di Spagna è forse ancor più amaro rispetto a quelli ottenuti alle spalle dei fratelli Marquez, perché in questo caso si è inserito davanti a lui la Yamaha di Fabio Quartararo non potendo così sfruttare appieno la scivolata dell’otto volte campione del mondo in ottica classifica generale. Oasport.it - MotoGP, questo non è il vero Bagnaia. Non sente sua questa Ducati: tornare alla moto del 2024 è una soluzione? Leggi su Oasport.it Due piste favorevoli come Lusail e Jerez non hanno cambiato la sostanza per Francesco, che occupa ormai ufficialmente il ruolo di terza forza in campo dopo i primi cinque appuntamenti della stagione 2025. A conti fatti, su dieci eventi disputati tra Sprint e gare lunghe, Pecco è arrivato in top2 solamente nel GP texano di Austin (vittoria dopo la caduta di Marc Marquez) ed in Qatar (secondo graziepenalità a Maverick Viñales per pressione irregolare delle gomme).Il torinese del team factorysi sta abbonando al terzo posto (ne ha già raccolti 6), ma il piazzamento odierno nel Gran Premio di Spagna è forse ancor più amaro rispetto a quelli ottenuti alle spalle dei fratelli Marquez, perché incaso si è inserito davanti a lui la Yamaha di Fabio Quartararo non potendo così sfruttare appieno la scivolata dell’otto volte campione del mondo in ottica classifica generale.

Altre fonti ne stanno dando notizia

MotoGP, Bagnaia e Marc Marquez alla pari nel venerdì di Lusail. Primo vero duello in vista? - Dopo tre tappe dominate a livello prestazionale da Marc Marquez, si sta prefigurando un nuovo scenario nel weekend del Gran Premio del Qatar 2025. Francesco Bagnaia, su un tracciato favorevole come quello di Lusail e grazie ad un feeling sempre migliore in sella alla sua GP25, sembra infatti aver colmato il gap ed è pronto a giocarsela ad armi pari con il compagno di squadra già a partire dalle qualifiche ma soprattutto nella Sprint ed in gara. 🔗oasport.it

MotoGP, Marc Marquez può completare il weekend perfetto a Buriram. Bagnaia l’unico vero avversario? - Marc Marquez ha cominciato alla grande la sua nuova avventura da pilota ufficiale Ducati, impressionando nei test invernali e dominando la scena sin qui a Buriram con una pole position micidiale e con una netta vittoria nella Sprint del Gran Premio di Thailandia 2025, valevole come primo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il Cabroncito ha dato addirittura l’impressione di avere margine nel corso della mini-gara del sabato, non spingendo fino in fondo e limitandosi a gestire la situazione senza correre rischi. 🔗oasport.it

LIVE MotoGP, GP Qatar 2025 in DIRETTA: buon inizio di Bagnaia nelle pre-qualifiche - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE DI F1 ALLE 13.30 E ALLE 17.00 19.13 Martin, al rientro, è 15° a 1.359. Addirittura 18° Bezzecchi a un secondo e mezzo. Tanta fatica per l’Aprilia. 19.13 Marc Marquez al comando davanti ad Alex Marquez, Bagnaia, Mir, Acosta, Quartararo, Zarco, Di Giannantonio, Binder e Morbidelli. 19.11 Alex Marquez si porta in seconda piazza a 0. 🔗oasport.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bagnaia a Dovizioso: Sto raccogliendo punti per il Mondiale; Bagnaia: “Nelle Sprint non riesco a superare”; MotoGP, Bagnaia: Non sono un pilota da 3° o 4° posto, forse tornerò alla GP24; La bomba sparata da Pecco Bagnaia in Qatar è una lezione per tutta la MotoGP, da Marc Marquez in giù: ecco cosa ha detto e perché è così importante. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Marc Marquez: “Cadute? Come Bagnaia l’anno scorso, devo capire. Se vogliamo lottare non può succedere ancora” - Seconda scivolata in cinque GP 'lunghi' per il #93, che perde la leadership del campionato a vantaggio di suo fratello Alex ... 🔗formulapassion.it

VIDEO MotoGP, la carenata tra Bagnaia e Marquez. Duello durissimo nel GP di Spagna - Marc Marquez e Francesco Bagnaia sono probabilmente i grandi delusi della domenica di Jerez de la Frontera, che si è conclusa con la prima vittoria in ... 🔗oasport.it

Bagnaia e il contatto con Marc Marquez: “Stava impennando, non aveva direzione” - Le parole di Francesco Bagnaia al termine del GP di Spagna concluso in terza posizione dopo una bella battaglia all'inizio con Marc Marquez ... 🔗formulapassion.it