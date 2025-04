Moto Gp Spagna | primo trionfo per Alex Marquez cade il fratello Marc Terzo Pecco Bagnaia

Prima vittoria in Moto Gp per Alex Marquez che trionfa in Spagna e balza in testa alla classifica del mondiale, scavalcando il fratello Marc Marquez, scivolato al Terzo giro e poi solo 12°, dopo una gara in rimonta

